EsslingenDer Jazz hat in Esslingen Tradition. Doch es gehört zum Selbstverständnis der Szene, nicht nur zurückzuschauen, sondern auch die Zukunft im Blick zu behalten. Vor fünf Jahren war der Jazz-Enthusiast Maximilian Merkle angetreten, ein internationales Festival auf die Beine zu stellen, das Esslingens Ruf als Jazzstadt unterstreicht. Was als Experiment begonnen hatte, ist nun aus dem kulturellen Jahreskalender nicht mehr wegzudenken. Die fünfte Auflage des Esslinger Jazzfestivals wird am 19. September eröffnet, und sie präsentiert bis 3. Oktober internationale Stars und vielversprechende junge deutsche Musiker.

Bis zum Eröffnungskonzert