EsslingenSchöne Aussichten für alle, die gerne unterhaltsamen Jazz unter freiem Himmel genießen: Der Esslinger Verein Live-Musik startet am Donnerstag, 10. Mai, die nächste Runde seiner sommerlichen Konzerte am Dulkhäusle. Bis 6. September wird jeden Donnerstag ab 20 Uhr auf Esslingens Höhen gejazzt. Und wie immer präsentieren sich im Laufe des Sommers viele der angesagtesten Bands aus der Region. Und jede hat ihre ganz eigene musikalische Handschrift: Manche lieben es swingend und eher traditionell, andere sind in Blues, Soul oder Funk zuhause, und wieder andere interpretieren vertraute Klassiker auf neue und oftmals überraschende Weise. Nur eines gilt