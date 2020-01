EsslingenEr zählt zu den herausragende Persönlichkeiten der deutschen Jazzgeschichte, und er hat mit seiner unverwechselbaren Art, den Bass zu spielen, weltweit auf sich aufmerksam gemacht. Als „Rebell am Bass“ hat er den internationalen Jazz nachhaltig beeinflusst, und vor allem ist es ihm gelungen, einem Instrument, das von vielen ein wenig verkannt wurde, zu neuen Ehren zu verhelfen. Wenn Eberhard Weber an diesem Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert, werden auch in Esslingen viele gerne an ihn denken. Hier hat er in ganz jungen Jahren den Kontrabass kennen und lieben gelernt, hier hat er sich seine ersten künstlerischen Sporen verdient, und hier hat