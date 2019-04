EsslingenWer Jazz gerne live genießt, hat in Esslingen die Qual der Wahl: Ob Jazzkeller, Kulturzentrum Dieselstraße oder Maximilian Merkles internationales Jazz-Festival – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Unter freiem Himmel wird seit Jahren in der wärmeren Jahreszeit jeden Donnerstag am Dulkhäusle gejazzt. Dort präsentiert der Esslinger Verein Live-Musik vom 2. Mai bis 5. September bei freiem Eintritt einige der bekanntesten und interessantesten Bands der Region. Die abendlichen Konzerte im Freien haben im Lauf der Jahre zahlreiche Freunde gefunden. Kein Wunder, dass bei schönem Wetter die Plätze auf der Terrasse der Waldgaststätte Dulkhäusle schon