Jazz geht’s los

Kulturzentrum Dieselstraße läutet mit einem Konzert des Marc Copland Trios die neue Jazzsaison in der Pliensauvorstadt ein

Das Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße gilt seit vielen Jahren als erste Adresse in Sachen Jazz. Mit dem „Klavierflüsterer“ Marc Copland und seinem Trio startet die Reihe „Jazz in der Dieselstraße“ am 6. Februar in die neue Saison.