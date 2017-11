Anzeige

Esslingen (red) - Die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition sind gescheitert. Die FDP gab am Sonntagabend um kurz vor Mitternacht bekannt, dass sie aus den Verhandlungen ausgestiegen sei. "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte Parteichef Christian Lindner. Bundeskanzlerin Angela Merkel stürzt damit zwei Monate nach der Bundestagswahl in die schwerste Krise ihrer zwölfjährigen Amtszeit. "Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland", sagte sie in der Nacht. Baden-Württembergs Ministerpräsident, der selbst in den Sondierungsgesprächen verhandelt hat, zeigte sich fassungslos. AfD-Chef Jörg Meuthen sieht seine Partei dagegen im Aufwind. Der OB von Tübingen, Boris Palmer, hält eine Große Koalition für besser als Neuwahlen.

Was die Politiker aus dem Kreis zum Scheitern der Sondierungsgespräche sagen, haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst. Die Stimmen werden laufend ergänzt.

Markus Grübel, CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Esslingen und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium: „Wir haben eine ernste Lage, und ich bin schon sehr verwundert über die FDP“, sagt der Abgeordnete. Sein Eindruck ist, dass sich bei den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen einiges bewegt hat. In der jetzigen Situation erwartet Grübel, „dass die SPD ihrer Verantwortung gerecht wird“. Er könne auf dem Wahlzettel kein Kästchen für eine bestimmte Koalition erkennen und deshalb müsse sich die SPD jetzt bewegen. Grübel: „Niemand tritt doch zu einer Wahl an, um in die Opposition zu gehen.“ Was Neuwahlen angeht, so befürchtet der Abgeordnete, dass die Situation danach nicht besser ist als derzeit.

dpa Umfrage UMFRAGE: Jamaika-Aus - Was nun? Die Sondierungsgespräche zu einer Jamaikakoalition sind geplatzt. Es gibt nun mehrere Optionen, einer Regierungsbildung in Deutschland. Was wäre Ihr Favorit? Neuwahlen Minderheitsregierung Große Koalition Weiß nicht.

Andreas Deuschle, CDU-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Esslingen: Der Ausstieg der FDP kommt für den Abgeordneten überraschend. Ob bei den Liberalen Kalkül mit im Spiel gewesen ist, vermag er nicht genau einzuschätzen. Deuschle sieht nun ein Stück weit Verantwortung bei der SPD. „Wenn sich die SPD nicht bewegt, werden die Wählerinnen und Wähler darauf auch eine Antwort finden“, meint er. Neuwahlen sind für ihn die schlechteste Lösung, eine Minderheitsregierung sei dagegen durchaus ein gangbarer Weg: „Das Parlament hätte eine deutlich größere Bedeutung, das kann Demokratie auch stärken.“

Thaddäus Kunzmann, der Vorsitzende des Esslinger CDU-Kreisverbands, geht davon aus, dass es doch noch eine Große Koalition geben könnte. „Die SPD hat sich zurückgezogen, weil sie davon ausging, dass es eine Regierungskoalition geben wird. Aber das hat sich jetzt geändert“, sagt Kunzmann. Er hält eine Große Koalition für eine bessere Lösung als eine Minderheitsregierung oder gar Neuwahlen. Denn eine Minderheitsregierung könne letztlich nur Verwalter sein, habe aber kaum Gestaltungsmöglichkeiten. „Und die Frage ist: Wie lange trägt so etwas?“, so Kunzmann. Bei Neuwahlen wiederum frage er sich, was sie bringen sollten. „Warum sollte da etwas anderes herauskommen als bei der letzten Wahl?“ Danach gehe es daher vermutlich von vorne los mit Verhandlungen. „Es ist besser, wenn man sich jetzt einigt“, findet der CDU-Kreisvorsitzende. Er habe lange Zeit nicht mit einem solchen Abbruch der Sondierungsgespräche gerechnet: „Ich habe viel für Geplänkel gehalten.“ Allerdings glaube er auch nicht an eine spontane Entscheidung der FDP: „Ich gehe davon aus, dass die FDP diesen Schritt vorbereitet hat – begründet durch den Starrsinn der Grünen.“

Wolfgang Drexler, SPD-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Esslingen: „Eine Einigung unter den vier Parteien der bürgerlichen Mitte sollte doch möglich sein“, zeigt sich auch Drexler von den Ereignissen überrascht. „Da ist irgendwas passiert“, glaubt er. Was eine mögliche Verantwortung seiner Partei in der verfahrenen Situation anbelangt, ist es für Drexler nach den herben Verlusten bei der Bundestagswahl nur schwer zu erklären, warum die SPD wieder in die Regierung gehen soll. „Eine Regierung aus den beiden Hauptverlierern – damit habe ich ein Problem. Aber es zeigt sich: Eine Kompromissfindung ohne die SPD ist offenbar nicht möglich.“

Michael Beck, der Vorsitzende des Esslinger SPD-Kreisverbands, sieht die Gesamtverantwortung für die geplatzten Jamaika-Verhandlungen bei der CDU und insbesondere bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwar habe die FDP letztlich die Verhandlungen abgebrochen, aber zuvor habe Merkel die Gespräche nicht gut gestaltet. Daher trage sie die Schuld an der Lage, in der sich Deutschland jetzt befinde. „Sie sollte eigentlich zurücktreten, meine ich“, sagt Beck. Dass die SPD nun am Zuge sei und sich für eine Große Koalition öffnen solle, wie von manchen gefordert, sieht Beck nicht so. „Der Ball liegt jetzt klar bei der CDU“, betont er. Sie müsse sich jetzt dazu äußern, wie es weitergehen solle. Erst dann könne sich die SPD positionieren. Klar sei für ihn aber auch: „Das Wahlergebnis war kein Regierungsauftrag für die SPD.

Ulrich Fehrlen, Vorsitzender des Esslinger FDP-Kreisverbands, sieht die Verantwortung für die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen nicht nur bei seiner Partei. „Dass die Schuld vordergründig an dem liegt, der aussteigt, liegt nahe. Aber vielleicht liegt sie auch bei denen, die sich nicht bewegt haben.“ Wie es nun weitergeht, hänge vor allem davon ab, wie lang Bundeskanzlerin Angela Merkel die Geschäfte führen wolle. Vielleicht sei eine Minderheitsregierung letztlich gar nicht so schlecht: „Vielleicht kommen bessere Ergebnisse heraus, wenn themenbezogen Mehrheiten gebildet werden müssen.“ Es sei aus seiner Sicht auch möglich, dass die SPD sich doch noch überlege, in eine Regierung einzusteigen: „Aber dann geht es genauso schlecht weiter wie bisher.“