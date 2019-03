EsslingenDu brauchst eine Schere, Klebstoff, ein Messer und ein Lineal“, rät Kartonmodellbauer Ralf Bornträger der Anfängerin am Basteltisch. „Und dann musst du nur noch aufpassen, dass du dir damit nicht in den Finger schneidest.“ Mit einem bunten Programm feierte das J. F. Schreiber-Museum am Wochenende seinen 20. Geburtstag. Für den bekennenden „Kartonextremisten“ Bornträger und seine Kollegen, darunter Karl-Harro Reimers, Dirk-Herbert Bügel und Erich Hofmann, bot das Anlass genug, ihr Können am Basteltisch an kleine Kreative weiterzugeben. „In der Hoffnung, dass sie Lunte riechen“, sagt Erich Hofmann, der sein erstes Modell 1959 gebaut hat. Die