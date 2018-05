EsslingenAvicii ist tot. Es lebe Abba. Was in sechs Worten so flapsig daherkommt, spiegelt das Kommen und Gehen der Generationen. „A... wer?“ werden sich die Älteren fragen, wenn es um einen jungen Musiker geht, der so viel Erfolg hatte, dass es eigentlich für 100 Leben ausgereicht hätte. Und der aber mit 28 Jahren schon nicht mehr leben konnte. „Who the fuck is Abba?“, heißt es hingegen bei den Jungen, wenn sie vom angeblichen „Comeback des Jahres“ lesen müssen, wie die „Bild“ die Wiedervereinigung eines mittlerweile ziemlich angegrauten Seniorenquartetts im Tonstudio feiert. Immerhin liegt dessen „Waterloo“ über 40 Jahre zurück. Mamma