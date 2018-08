EsslingenJede Menge Stolz auf ihre Freie Reichsstadt mag die Marktfrau angetrieben haben, als sie einst den Teufel mit Hilfe einer Zwiebel gen Stuttgart vertrieb. Heute macht sich auf dem Fest rund um die würzige Knolle immer mehr internationales Flair breit. Touristen von überall her genießen die malerische Altstadt und lassen sich in den schattigen Lauben auf dem Zwiebelfest ein echt schwäbisches Essen servieren.

An diesem heißen Mittwochabend tönt einem auf dem Fest zunächst jedoch kaum ein fremdländisches Idiom entgegen. Ganze Gruppen streben vom Bahnhof in Richtung Marktplatz und unterhalten sich in schwäbisch geprägtem Hochdeutsch.