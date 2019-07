EsslingenEin gutes Dutzend junger Leute aus Ländern rund um den Globus lebt und arbeitet momentan unter dem frisch renovierten Dach des Esslinger Kinderzentrums Agapedia. So lässt sich kurz zusammenfassen, was sich auf dem Areal in der Ulmer Straße 29/2 tut. Und das ist beeindruckend. Davon überzeugte sich auch Esslingens Sozialbürgermeister Markus Raab bei einem Sommerfest. Eingeladen dazu hatte Agapedia, eine Einrichtung der gemeinnützigen Jürgen-Klinsmann-Stiftung, auch Vertreter zahlreicher Firmen. Diese unterstützen mit enormem Engagement und „viel Herz“ den Dachausbau des ehemaligen Gebäudes der Werkzeugfirma Joh. Abele, lobte