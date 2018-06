Initiative will Bürgerbegehren zur Bücherei

Initiative macht sich für alten Standort stark

Die mehrheitliche Entscheidung des Esslinger Gemeinderats, die Stadtbücherei in einen Neubau an der Küferstraße umziehen zu lassen, hat nicht nur Beifall, sondern bei vielen Bürgern auch Enttäuschung hinterlassen. Nun hat sich eine Initiative zu Wort gemeldet, die ein Bürgerbegehren anstrebt, um den Wünschen all jener Bürger Gehör zu verschaffen, die sich in den vergangenen Wochen für eine Modernisierung und Erweiterung des beliebten aktuellen Standorts im Bebenhäuser Pfleghof stark gemacht hatten. An die Spitze dieser Bewegung hat sich der SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Drexler gestellt.