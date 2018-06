EsslingenWenn es nach der Mehrheit des Gemeinderates geht, soll Esslingens Stadtbücherei in einen Neubau an der Küferstraße umziehen. Doch der jüngste Ratsbeschluss hat viele Esslinger auf die Palme gebracht, weil sie den aktuellen Standort im Bebenhäuser Pfleghof schätzen und bezweifeln, dass der anvisierte Neubau bessere Bedingungen bringen wird. Nur wenige Stunden nach der entscheidenden Gemeinderatssitzung hat sich eine „Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei“ gegründet, die über einen Bürgerentscheid die Erweiterung und Modernisierung des Bebenhäuser Pfleghofs erreichen will, der für viele ein „Standort der Herzen“ sei. Nun hat sich die Initiative