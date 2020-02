EsslingenFür die Viertklässler wird 2020 ein spannendes Jahr. Denn: Ein Wechsel an die weiterführende Schule steht an. Am Freitag, 7. Februar, erhalten sie eine Grundschulempfehlung für Gymnasium, Real- oder Gemeinschaftsschule. Damit die Schüler ihre mögliche neue Schule bereits jetzt kennenlernen, bieten die Gemeinschafts- und Realschulen in Esslingen den Eltern und Kindern vorab einen Tag der offenen Tür an.

Zollberg-Realschule: Viertklässler und ihre Eltern haben am Freitag, 7. Februar, von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit die Realschule am Zollberg zu besichtigen. Die Schule hat zwei Schwerpunkte: Zum einen können