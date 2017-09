Esslingen (red) -Informationen zu Möglichkeiten, sich für und mit Geflüchteten im Esslinger Norden zu engagieren, liefert eine Veranstaltung am Mittwoch, 13. September, ab 19 Uhr im Café Flandern, Flandernstraße 49. Im Januar 2016 hat sich ein Unterstützungskreis im Norden zusammengefunden, Anfang August sind nun die ersten Geflüchteten in das Hoffnungshaus in der Flandernstraße eingezogen. Die Gemeinschaftsunterkunft im Bernhard-Denzel-Weg wird im Oktober bezogen. Die städtische Koordinationsstelle Bürgerengagement in der Flüchtlingsarbeit und die Mitglieder des Unterstützungskreises nehmen dies zum Anlass, sich über die Begleitung der