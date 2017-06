Esslingen (red) - Am Donnerstag, 6. Juli, findet zwischen 15 und 17 Uhr der monatliche Informationsnachmittag im Hospiz Esslingen, Kepler­straße 40, statt. Mitarbeiterinnen des Hospiz informieren unter anderem darüber, welche Formen der Unterstützung das Hospiz Esslingen anbietet, wie die ambulante Begleitung organisiert wird und wer ins stationäre Hospiz aufgenommen werden kann. Außerdem gibt es eine Führung durch das Haus in Oberesslingen. Eine Voranmeldung ist notwendig, da die Personenzahl beschränkt ist. Die Anmeldung ist per E-Mail an info@hospiz-esslingen.de oder unter Tel. 0711 / 13 63 20 10 möglich. Interessenten sollen dabei