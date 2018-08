EsslingenUnter den landesweit 56 Gymnasien, die im kommenden Schuljahr mit dem neuen Profilfach „Informatik, Mathematik, Physik“ (IMP) an den Start gehen, sind auch drei aus dem Kreis Esslingen: das Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium in Echterdingen, das Gymnasium Neckartenzlingen und das Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen. Dazu kommen mit dem Georgii- und Mörike-Gymnasium aus Esslingen, dem Heinrich-Heine-Gymnasium in Nellingen und dem Max-Planck-Gymnasium in Nürtingen vier weitere Schulen aus dem Landkreis dazu, die in einer Kooperation mit einer der 56 Profilschulen ihren Achtklässlern ebenfalls das Fach IMP anbieten können.

Das Quartett gehört zu