Esslingen Die angekündigten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Stuttgart und anderen Großstädten haben die Diskussion über die Nachrüstung wieder angefacht. „Bei den Autofahrern herrscht aber eine große Verunsicherung“, hat Bruno Bickel von der Agendagruppe „Klima schützen“ festgestellt. Um das Dickicht zu lichten, greift die Gruppe das Thema auf und lädt am Dienstag, 25. September, unter der Überschrift „Kommt die Hardware-Nachrüstlösung für EU5-Diesel?“ zu einem Informations- und Diskussionsabend mit dem Diplom-Ingenieur Thomas Nording. Er wird unter anderem der Frage nachgehen, was technisch machbar und ob eine groß angelegte