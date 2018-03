Es-Brühl Es-Brühl Brille auf und es kann losgehen: Auszubildende in der Automobilindustrie können heutzutage mit einer Virtual-Reality-Brille das Schweißen und Lackieren lernen, ganz ohne Material zu verbrauchen und ohne sich zu verletzen. Das zeigt, dass die Digitalisierung in der Automobilbranche alle Bereiche betrifft, auch die Berufsausbildung. Die Daimler AG hat auf den rasanten digitalen Wandel in der Automobilbranche reagiert: Technische Azubis und duale Studenten lernen im neuen Industrie 4.0-Labor im Ausbildungszentrum Esslingen-Brühl mit Robotern zu arbeiten, Anlagen per Tablet-PC zu steuern oder vernetzte Produktionslinien zu