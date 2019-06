EsslingenDie jüngste Städtepartnerschaft der Stadt Esslingen am Neckar mit der indischen Millionenstadt Coimbatore füllt sich weiter mit Leben. Zwölf indische Schülerinnen und Schüler waren zu Gast und verbrachten eine intensive und beeindruckende Zeit bei ihren Gastfamilien. Bereits im Oktober letzten Jahres waren die deutschen Teilnehmer des Schüleraustausches in Coimbatore zu Besuch und konnten dort erste Kontakte knüpfen. Denn für die vier Esslinger Gymnasien, die allesamt an diesem Austausch teilnahmen, war das Vorhaben eine Premiere.

Das Programm, welches von den begleitenden Lehrern entwickelt wurde, beinhaltete unterschiedliche Ausflüge,