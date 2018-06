In Kitas fehlt Personal

Gesamtelternbeirat kritisiert Erhöhung der Elternentgelte bei gleichzeitig fehlenden Fachkräften

Der Gesamtelternbeirat der Kindertageseinrichtungen in Esslingen kritisiert die Personalsituation in den Kitas. Durch fehlende Fachkräfte komme es vor allem in Krankheitszeiten immer wieder zu Notgruppen und gekürzten Öffnungszeiten.