EsslingenSie nennen sich Das letzte Einhorn, Die Lutter, Van Lange, Flex der Biegsame, Dr. Pymonte, Yellow Pfeiffer und Specki T. D. Und wo sie auftauchen, sind ihre Fans aus dem Häuschen. Kein Wunder, denn die Konzerte der Mittelalter-Rock-Band In Extremo sind jedesmal ein besonderes Erlebnis. Und vor allem sind sie pure Emotion. Da muss natürlich auch die Kulisse stimmen. So wie auf der Esslinger Burg, wo es In Extremo am 19. Juli krachen lässt – frei nach dem Motto „Laut sind wir und nicht die Leisen“.

Noch immer denken viele Fans gerne an den Sommer 2012 zurück, als In Extremo rund 3500 Zuhörer vor der malerischen Kulisse von Hochwacht und