EsslingenDie Open-Air-Saison ist noch nicht ganz verklungen, da richtet sich der Blick der Fans bereits aufs kommende Jahr. So früh wie nie hat der Stuttgarter Konzertveranstalter Music Circus das erste Burg-Konzert für den Sommer 2020 festgemacht – und er verspricht ein Wiederhören mit alten Bekannten: Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo, die nicht zum ersten Mal nach Esslingen kommt, macht am 25. Juli auf ihrer „25 Wahre Jahre“-Jubiläumstour auf der Burg Station, um mit Freunden, Wegbegleitern, Fans und Gästen zu feiern.

Sie nennen sich Das letzte Einhorn, Die Lutter, Van Lange, Flex der Biegsame, Dr. Pymonte, Yellow Pfeiffer und Specki T. D. –