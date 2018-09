EsslingenIn den Esslinger Weinbergen hat die Lese begonnen – so früh wie nie zuvor. Beim Weingut Kusterer in Mettingen wurden am vergangenen Mittwoch die ersten Trauben geerntet, das Weingut Bayer in Rüdern beginnt am Montag, die Wengerter der Weingärtnergenossenschaft (WG) Esslingen starten am Dienstag in die Lese. Sie alle eint die Erwartung eines außergewöhnlichen Jahrgangs mit hoher Qualität.

Seit Mittwoch herrscht in den Weinbergen der Neckarhalde oberhalb von Mettingen Hochbetrieb. Beim Weingut Hans Kusterer hat die Lese begonnen, „so früh wie noch nie zuvor“, sagt der Wengerter. Kusterer beobachtet seit Jahrzehnten die klimatischen