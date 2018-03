ES-Oberesslingen (red) - Das Jugendhaus Oberesslingen bietet ein besonderes Pfingstferienangebot für Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren an. Das Pfingstprogramm „Mit Feuer und Flamme - eine Reise in die Vergangenheit“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Freilichtmuseum Beuren und dem Jugendhaus Mettingen entwickelt werden. Die 40 jungen Teilnehmer erwartet vom 2. bis zum 5. Juni ein abwechslungsreiches Programm bei dem Geschichte erlebbar gemacht wird. Die Jugendlichen setzen sich vier Tage lang spielerisch mit der Vergangenheit auseinander, zum Beispiel beim Papierschöpfen, Feuermachen, Filzen oder Brotbacken.

Der Unkostenbeitrag