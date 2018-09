Esslingen Plötzlich ist der Sommer vorbei, und der Herbst hält Einzug. Für Farbtupfer sorgen da die bunten Kürbisse auf dem Weilerhof. Zum Saisonbeginn haben Andreas und Petra Rapp aus dem vielseitigen Gemüse eine Brücke gebaut – in Anspielung auf die vielen Brücken in Esslingen. Die Familie betreibt seit Generationen Wein- und Gemüsebau und hat einen Hofladen. Für die Kürbisse hat Andreas Rapp einige Kochtipps parat: Der kräftig orangene Hokkaido, die kegelförmige Butternut, der geriffelte Muscat de Provence, der große Rote Zentner und der faserige Spaghettikürbis ließen sich unter anderem wunderbar in der Pfanne braten, im Ofen backen, auf dem Rost