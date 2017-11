Im Behördendschungel

KREIS ESSLINGEN: Wenn Flüchtlinge arbeiten wollen, müssen sie viele Hürden nehmen - Ausländerbehörden im Kreis handhaben Identitätsprüfung unterschiedlich

„Fast alle wollen so schnell wie möglich arbeiten“, sagt Ursula Zitzler und meint die Flüchtlinge, die in Ostfildern leben. Zitzler ist Sprecherin des Freundeskreises Asyl in Ostfildern, in dem ein eigener Arbeitskreis versucht, Jobs und Ausbildungsplätze für die zumeist jungen Männer zu finden. „Aber das ist schwierig. Auch wegen der Bürokratie“, so Zitzler. Eine Einschätzung, die Johanna Renz von „Miteinander“, dem Unterstützerkreis für Flüchtlinge in der Esslinger Weststadt, teilt. „Wer da wofür zuständig ist und die Anforderungen zu begreifen - das braucht Zeit“, findet sie.