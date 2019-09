EsslingenFürs Foto mit dem Abbruchhammer posieren. Das ist einfach! Das kann jeder! Eine Aussage, die Esslingens Finanzbürgermeister Ingo Rust so nicht stehen lassen möchte: „Ich kann mit so einem Werkzeug umgehen, denn ich habe schon als Jugendlicher auf dem Bau gearbeitet“, meint er und bearbeitet die Mauer am Eingangsbereich des Hallen-Freibads im Stadtteil Berkheim. Hier kann er sich austoben: Denn das Bad wird teilweise abgerissen und für Kosten in Höhe von etwa zehn Millionen Euro saniert. Badefans können sich, wenn alles nach Plan läuft, ab Sommer 2021 wieder in die Berkheimer Wasserfluten stürzen.

Für die aufwendigen Sanierungserarbeiten