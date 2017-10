Anzeige

Esslingen (red) - Selbsthilfegruppen können dieses Jahr noch Fördergelder für ihre Projekte beantragen. „Das Budget ist noch nicht ausgeschöpft“, sagt Melanie Ruoss, Ansprechpartnerin für Selbsthilfeförderung bei der IKK classic in der Region Esslingen-Göppingen. „Für 2017 haben wir noch ausreichend Fördermöglichkeiten. Es können von jeder Gruppe übrigens auch mehrere Anträge pro Jahr gestellt werden, wenn die Grundsätze des Leitfadens zur Selbsthilfeförderung eingehalten werden.“

Selbsthilfegruppen leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von schweren Krankheiten, Behinderungen und psychosozialen Problemen. Die IKK classic unterstützt deshalb die Arbeit von Selbsthilfeeinrichtungen sowie -kontaktstellen und stellt für deren Engagement in diesem Jahr in Baden-Württemberg etwa 673 000 Euro an Fördergeldern zur Verfügung. Allein auf die regionale Projektförderung in der Region Esslingen-Göppingen entfallen davon etwa 17 800 Euro.

Die Anträge auf Projektförderung 2017 können noch bis Ende des Jahres direkt bei der IKK classic gestellt werden.