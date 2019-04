Kreis EsslingenNö, so besonders viel habe ich ehrlich gesagt für die Prüfungen nicht gelernt.“ Lukas Reutter, 20 Jahre alt, grinst zufrieden, als er das erzählt. Der 20-Jährige hat beim Werkzeugmaschinenhersteller Heller in Nürtingen dreieinhalb Jahre Industriemechaniker gelernt – und zwar ziemlich gut. So gut, dass er gemeinsam mit rund 100 anderen Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen am Mittwochabend in der Landesbühne in Esslingen eine Belobigung erhielt.

Zweimal im Jahr lädt die IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen ein, um die besten Azubis beziehungsweise Ex-Azubis auszuzeichnen. Diesmal ging es um die Winterprüfung, der sich mehr als