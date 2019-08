Um solche Begegnungen wie im oberen Bild zu verhindern, hat das Ordnungsamt am Eingang des Mutzenreiswäldchens in Richtung Hohenheimer Straße ein Durchfahrtsverbotsschild für alle Laster aufgestellt. Das gilt zumindest bis zum Ende der Bauarbeiten in der Zollbergstraße. Aber viele Fahrer halten sich nicht daran, klagen die Anwohner der Mutzenreisstraße. Foto: oh