Esslingen Blühende Bäume, Menschen, die ihre Felder beackern – und im Zentrum das von Pappeln umstandene Hofgut Sirnau: Diese idyllisch anmutende Szene bot sich dem in Esslingen geborenen Maler Carl Wahler vor rund hundert Jahren. Sein Bild „Sirnauer Hof“ wird in diesem Monat im Stadtmuseum als „Historischer Schatz“ in den Mittelpunkt gerückt. Museumsleiter Martin Beutelspacher hat aber nicht nur dem Leben des Malers nachgespürt. Er hat sich auch mit der Historie des geschichtsträchtigen Esslinger Stadtteils beschäftigt und zeichnet anhand Carl Wahlers Gemälde die Entwicklung Sirnaus nach.

Als sich Archäologen im Jahr 1936 nach Sirnau aufmachten,