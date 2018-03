Als im Jahr 1842 einige sangesbegeisterte Esslinger Weingärtner einen Chor gründeten, hat niemand geahnt, dass daraus eine Erfolgsgeschichte werden würde. Doch am Samstag feierte der Weingärtner-Liederkranz Esslingen nun schon sein 175-jähriges Bestehen - mit einem Jubiläumskonzert.

Der Festsaal im Gemeindehaus am Blarerplatz gab mit seiner einmaligen Atmosphäre und hervorragenden Akustik den vielfältigen Vorträgen einen stilvollen Rahmen, in dem sich die Chorgruppen des Vereins und das mitwirkende Esslinger Zupforchester bestens entfalten konnten. Zwar ist der Liederkranz schon in die Jahre gekommen -