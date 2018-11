EsslingenIm November 2017, also vor gut einem Jahr, fiel im Ertinger-Gemeindehaus der Startschuss für das außergewöhnliche Pilotprojekt „Letzte Fragen – Esslingen im Dialog“ des Hospiz’ Esslingen. Ziel des für ein Jahr angelegten Projekts war es, eine kommunale Sorgekultur in Esslingen auf den Weg zu bringen, bereits bestehende Elemente in dieser Richtung sichtbarer zu machen und verschiedene Netze miteinander zu verknüpfen. Ein Vorhaben, das geglückt ist, da sind sich die Organisatoren einig. Es soll daher auch nach der offiziellen Projektphase weitergehen. „Ein großes Dankeschön für die Organisation, wir konnten wichtige Erfahrungen sammeln“, sagt