EsslingenMit seinem Roman „Der Goldene Handschuh“ hat Heinz Strunk einen Bestseller gelandet. Die Geschichte des Hamburger Frauenmörders Fritz Honka aus den 70er-Jahren führt in die Abgründe der Gesellschaft. Nun hat der Regisseur Fatih Akin Strunks Roman in seltener Deutlichkeit verfilmt und der Berlinale damit einen Aufreger beschert. Heute startet Akins Film in den Kinos. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt der Regisseur über seine Arbeit an diesem Film.

Was hat sie an dieser Geschichte gereizt?

Ich habe bisher das Privileg, dass ich die Filme aussuchen kann, die mich interessieren. Und ich hoffe, dass es da draußen noch ein paar Leute gibt, die das auch interessiert. Das Buch war sehr erfolgreich – also scheint es eine gewisse Neugier auf solche Geschichten zu geben. Strunks Roman ist nicht weniger herausfordernd als der Film. Viele finden das Buch schrecklich, trotzdem haben sie’s gelesen. Mir hat es sehr gut gefallen und ich habe auch einen persönlichen Bezug, weil Honkas Geschichte in meiner Nachbarschaft gespielt hat.

Ihr Film schlägt einen etwas anderen Ton an als das Buch. Warum sind Sie diesen Weg gegangen?

Weil ich die Möglichkeit gesehen habe, daraus einen Horrorfilm zu machen. Ich bin durch dieses Genre zum Film gekommen. Als ich Strunks Roman gelesen habe, war bei mir sofort der Gedanke da, die Figur des Serienmörders stärker in den Vordergrund zu rücken. Und ich fand: Wenn ich die Chronologie, die Atmosphäre und die Gewichtung des Buches ein wenig verschiebe, könnte ich den Horror reinbringen, der bei dieser Geschichte sinnvoll ist. Strunk erzählt auf seine gewohnt schnodderige Weise, was selbst den härteren Momenten etwas die Spitze nimmt. Weshalb schlagen Sie einen ganz anderen Ton an, der einem voll in die Magengrube haut?

So wie ich den Roman gelesen habe, hat er mir auch voll in die Magengrube gehauen. Heinz Strunk hat mich zu einer Lesung mitgenommen. Da haben 1200 Menschen nur gelacht. So witzig habe ich den Roman nie empfunden. Jedenfalls nicht auf Pointe geschrieben. Wenn er Humor hat, dann eher aus seinen grotesken Beobachtungen heraus. Als ich die Reaktionen während der Lesung erlebt habe, war mir klar: Das darf keine Lachnummer werden.

Wie haben Sie festgelegt, wie weit Sie in den heftigsten Momenten gehen?

Ich hatte auf jeden Fall nicht den Wunsch, die Gewalt zu feiern. Ich musste irgendeinen Weg finden, um die Würde der Opfer zu bewahren. Das Ganze musste realistisch und glaubhaft wirken und zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden umzubringen. Das ist nicht so wie im amerikanischen Film. Aber es ist die Geschichte eines Serienmörders. Die kann ich nicht erzählen, wenn ich keine Gewalt zeige.

Das wird nicht jedem gefallen ...

Ängstliche Zuschauer müssen diesen Film ja nicht anschauen. Ich kann ihn nicht jedem empfehlen, aber ich kann meine Filme auch nicht so machen, dass ich mir immer überlege, wie sie dieser und jener Gruppe gefallen könnten. Das wäre nicht richtig. Wenn ich so arbeiten würde, käme nichts Richtiges heraus. „Der Goldene Handschuh“ ist ein radikaler Film. Den kann man ablehnen, so wie man bestimmte Platten von Iggy Pop ablehnen kann. Und trotzdem höre ich sie gerne. Gewalt ist in unserer Gesellschaft ein Thema, und Gewalt an Frauen ganz besonders. Trotzdem habe ich den Film nicht deswegen gemacht. Ich hatte während der Dreharbeiten auf St. Pauli ein paar Aufpasser – richtig harte Typen. Die waren hinterher erschüttert. Solche Leute zu erschüttern, ist nicht mehr so einfach. Vielleicht überlegen sie sich künftig zweimal, ob sie eine Frau verhauen oder nicht.

Neben der Geschichte selbst beeindrucken die Milieuschilderungen. Der Film spielt in den 70er-Jahren. Wie haben Sie sich die damalige Zeit erschlossen?

Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so sehr nach möglichem Anschauungsmaterial umgeschaut. Es gab aus den frühen 60er-Jahren einen italienischen Pseudodokumentarfilm namens „Mondo Cane“. Da gibt es eine Episode, die betrunkene Hamburger Leute zeigt. Die sind so hässlich und so schön zugleich. Im hellen Neonlicht sieht man jedes Detail. Darauf haben mein Kameramann Rainer Klausmann und ich uns fokussiert. Ich will jetzt nicht diese Fassbinder-Nummer aufmachen, aber der präziseste Beobachter dieser Zeit ist natürlich schon Fassbinder.

Wie haben Sie sich der Figur des Frauenmörders Fritz Honka genähert?

Indem ich mich eng an das Buch gehalten und nicht versucht habe, zu erklären, weshalb der so war, wie er war. Ein paar solcher Szenen habe ich gedreht und gleich wieder rausgeschnitten, weil man das nicht erklären kann. Der Typ war einfach krank, und in solche Menschen kann ich mich nicht hineinversetzen. Wir haben mit Ärzten gesprochen, was dieses Krankheitsbild ausmacht. Aber das hat uns mehr verwirrt, als dass es geholfen hätte.

Die Geschichte von Fritz Honka ist knallhart und brutal. Was haben die Dreharbeiten für Sie und Ihre Crew bedeutet?

Das war ein richtig anstrengender Dreh. Vielleicht der anstrengendste von allen, verdammt nochmal. Natürlich geht einem die Geschichte an die Nieren. Wir hatten sogar einen Seelsorger am Set.

Das Interview führte Alexander Maier.

„Der Goldene Handschuh“ und sein Macher

Der Film: Fritz Honka (Jonas Dassler) ist eine armselige Type. Im Beruf ist er die kleinste Nummer, privat nimmt ihn auch keiner ernst, und bei Frauen kann einer wie er nur landen, wenn die Damen mehr als einen im Tee haben. So bringt der Mann mit dem zerfurchten Gesicht und den schmierigen Haaren seine Freizeit meist in der Absturzkneipe „Der Goldene Handschuh“ auf St. Pauli zu. Dort gelingt es ihm wenigstens von Zeit zu Zeit, eine abgetakelte Frau aufzugabeln, die noch einsamer und heruntergekommener ist als er. Und keiner ahnt, dass der scheinbar so harmlose „Fiete“ in Wahrheit ein Monster ist. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinz Strunk erzählt dieser Film die wahre Geschichte des Serienmörders Fritz Honka, der in den 70er-Jahren in Hamburg sein Unwesen trieb. „Der Goldene Handschuh“ ist erst frei für Zuschauer ab 18 Jahren.

Der Regisseur: Fatih Akin ist einer der erfolgreichsten deutschen Filmregisseure, Drehbuchautoren und Produzenten der Gegenwart. Mit Filmen wie „Soul Kitchen“ und „Tschik“ hat er sich einen Namen gemacht – für seinen Spielfilm „Gegen die Wand“ wurde er 2004 mit dem Goldenen Bären, dem Deutschen Filmpreis und dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. 2018 erhielt er für „Aus dem Nichts“ den Golden Globe. adi