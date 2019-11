EsslingenMaier Levi (1813-74) war Kantor der jüdischen Gemeinde in Esslingen. Obwohl er der erste „Chasan“ in Württemberg war, der die komplizierten Gesänge der jüdischen Liturgie in einem Kompendium zusammenfasste, erinnert heute nur noch ein Grab auf dem Ebershaldenfriedhof an ihn. Georg Wötzer, Vorsitzender des Vereins der Freunde jüdischer Kultur, findet schon lange, dass Maier Levi zu Unrecht dem Vergessen anheimgefallen ist.

Wötzer, selbst Komponist und emeritierter Dozent der Musikhochschule in Stuttgart, ist fasziniert von der sorgfältigen Arbeitsweise des akribischen Sammlers. „Meine Beschäftigung mit Maier Levi verdankt sich allein dem