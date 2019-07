Baltmannsweiler (red)Am frühen Donnerstagmorgen um 5 Uhr gab es einen Wasserrohrbruch an der alten Hauptwasserleitung Richtung Hohengehren unter der Baacher Straße, Höhe Tennisanlagen. Der Ortsteil Hohengehren ist daher vorerst ohne Wasser. Die technischen Dienste der Gemeinde sowie die Landeswasserversorgung sind bereits seit einigen Stunden im Einsatz und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Der Umschluss auf die neue Wasserleitung, die in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli geplant war, wird nun vorgezogen. Im Laufe des Nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr wird der Schaden voraussichtlich behoben und die Wasserversorgung im gesamten Ortsteil Hohengehren wieder hergestellt sein. Die Informationen in den Dorfnachrichten sowie durch Wurfsendungen über diesen geplanten Umschluss sind damit hinfällig. Der Schaden zeigt, wie dringend und wichtig der Neubau der Hauptwasserleitung war.

Unterdessen richtet die Freiwillige Feuerwehr beim Bauhof eine Wasserentnahmestelle als Notversorgung ein. Ab 10 Uhr kann sich die Bevölkerung dort mit Trinkwasser versorgen. Geeignete Behältnisse sind mitzubringen.

Trotz größter Sorgfalt kann es bei Inbetriebnahme der neuen Wasserleitung zu Druckschwankungen und zu einer vorübergehenden Trübung des Wassers kommen, die aber unbedenklich sind. Die gesamte Maßnahme wird vom Gesundheitsamt überwacht. Nach Beginn der Wiederversorgung ist, falls erforderlich, das Wasser solange laufen zu lassen, bis es klar und kühl aus den Zapfstellen austritt.