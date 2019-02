Esslingen Sie ist nur elfeinhalb Zentimeter hoch. Die kleine Glaskaraffe, die das Stadtmuseum im Februar als historischen Schatz ins Licht der Öffentlichkeit rückt, zeugt jedoch von hoher Handwerkskunst. Hergestellt wurde das edle Stück in der Spahr & Co. Silberbelagwaren-Fabrik. Die war zwar in Schwäbisch Gmünd zuhause. Ihr Gründer Friedrich Wilhelm Spahr stammte aber aus Esslingen. Der Leiter der Städtischen Museen, Martin Beutelspacher, hat nach den Spuren des Fabrikanten gesucht und die Preziose unter die Lupe genommen.

Um zu erkennen, wie viel handwerkliches Können in der grünlichen Karaffe vereint ist, in der ein achtel Liter Hochprozentiges