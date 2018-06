Esslingen Die üppig dimensionierte Kreuzung der Brückenstraße mit der Stuttgarter Straße ist ein Kind der 70er-Jahre. Damals waren die Planer vor allem bemüht, die Stadt möglichst autofreundlich zu gestalten. So wurden die Fußgänger in den Untergrund verbannt. Die ungeliebte Unterführung und die fehlenden oberirdischen Querungen der Brückenstraße sind seit vielen Jahren ein Dauerthema in der Pliensauvorstadt. „Darüber wird bei jeder Einwohnerversammlung geredet“, sagt Andreas Jacobson vom Bürgerausschuss. Nun haben die Stadtteilvertreter wieder Hoffnung. Denn die in Kirchheim beheimatete Lidl Vertriebs-GmbH hat das Nürk-Areal gekauft und plant, das