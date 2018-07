Patientin Birgit Fröhlich nimmt seit mehreren Jahren an der Studie teil. Hier mit Geißler bei der Chemo in der Onkologischen Tagesklinik am Esslinger Klinikum.

Patientin Birgit Fröhlich nimmt seit mehreren Jahren an der Studie teil. Hier mit Geißler bei der Chemo in der Onkologischen Tagesklinik am Esslinger Klinikum. Foto: Bulgrin

EsslingenSeit Professor Michael Geißler aus den USA zurück ist, kann er sich vor Einladungen aus der ganzen Welt kaum retten. Vor mehr als 25 000 Teilnehmern hat der Chefarzt der Onkologie und Inneren Medizin am Esslinger Klinikum und Mitverfasser der nationalen Therapieleitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft für Dickdarmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Leberkrebs und Magenkrebs auf dem weltweit größten Krebskongress der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago eine aufsehenerregende Studie vorgestellt. Er konnte erstmals zeigen, dass bei Patienten mit Dickdarmkrebs-Metastasen eine Kombination aus einer hochintensiven Dreifach-Chemotherapie und einer zielgerichteten Antikörper-Immuntherapie, die am Onkologischen Zentrum des Klinikums entwickelt wurde, deutlich wirksamer ist als die Chemo alleine. 70 Prozent der Metastasen, die zuvor als nicht operabel befunden wurden, sind so geschrumpft, dass sie entfernt werden konnten.

Herr Professor Geißler, in Chicago haben 25 000 Krebsspezialisten aus der ganzen Welt auf Sie und das Klinikum Esslingen geschaut. Warum?

Insgesamt konnten wir aus Esslingen zu diesem Kongress drei wissenschaftliche Beiträge beisteuern. Bei einer deutschlandweiten Studie der Deutschen Krebshilfe, an der wir und unser OSP Kooperationspartner Dr. Eckert beteiligt waren, haben wir bei Sarkomen, also beim Weichteilkrebs, nachgewiesen, dass bei älteren Menschen eine Therapie mit Tabletten ausreicht, vielleicht sogar etwas nebenwirkungsärmer ist als eine Chemotherapie über die Vene. An der zweiten Studie habe ich zusammen mit renommierten Onkologen aus dem europäischen Ausland an der Konzeption maßgeblich mitgewirkt: Wir haben nach Auswertung von drei großen Studien das erste Mal zeigen können, dass eine starke Chemotherapie mit zwei, drei, manchmal sogar vier Medikamenten bei Menschen mit metastasiertem Dickdarmkrebs trotz der größeren Nebenwirkungen für die Lebensqualität deutlich besser ist als eine schwächere Chemotherapie. Weil die Symptome und Beschwerden, die der Tumor verursacht, später kommen. Was die Lebensqualität angeht, macht der Krebs früher und stärkere Probleme als die Chemotherapie.

Diese Fragestellung hängt auch eng mit ihrer eigenen Studie zusammen?

Ja, die dritte Studie, die ich in Chicago vorgestellt habe, habe ich selbst vor acht Jahren mit der Deutschen Krebshilfe aufgelegt und als Leiter wissenschaftlich konzipiert. An dieser Studie haben neben dem Klinikum Esslingen rund 20 große deutsche Zentren teilgenommen. Wir wollten herausfinden, ob bei Menschen mit fortgeschrittenem Dickdarmkrebs eine Chemotherapie mit drei Medikamenten und einer zusätzlichen Antikörper-Immuntherapie besser wirkt als die starke Chemotherapie alleine. Das heißt: Wir haben die schon sehr wirksame, aber auch nebenwirkungsreiche Chemotherapie genommen und zusätzlich noch ein sogenanntes Schlüssellochmedikament dazugegeben.

Was versteht man darunter?

Das ist ein Medikament, das nicht wie die Chemotherapie breit wirkt, sondern wir haben auf den Krebszellen ein Schlüsselloch identifiziert, und das entsprechende Medikament passt wie ein Schlüssel in dieses Schlüsselloch hinein und unterbricht das Wachstumssignal an den Zellkern. Das Ergebnis dieser Drei-plus-eins-Therapie war beeindruckend. Bei 85 Prozent der Patienten sind die Tumore um mehr als 30 Prozent geschrumpft, bei der Chemotherapie alleine war das nur bei 60 Prozent der Patienten der Fall.

Was bedeutet das für die Betroffenen?

Wir hatten eine Gruppe von Patienten mit sechs, sieben, acht oder neun Metastasen in der Leber oder in der Lunge, die die Chirurgen zuvor nicht herausoperieren konnten. Man kann auch metastasierten Darmkrebs heilen, aber nur, wenn der Chirurg die Metastasen und den Darmtumor selbst chirurgisch entfernt. Oft sind die Metastasen aber so groß oder es sind so viele, dass selbst spezialisierte Chirurgen nicht operieren können. Bei 75 Prozent der in der Studie mit der Immun-Chemotherapie behandelten Patienten sind die Metastasen nach der kombinierten Therapie so stark geschrumpft, dass sie herausoperiert werden konnten. Das ist der eigentliche Fortschritt: Dass die Hinzugabe einer zielgerichteten Antikörpertherapie die Operationsrate von 30 Prozent bei alleiniger Chemotherapie auf 75 Prozent bei Hinzugabe der Antikörper-Immuntherapie erhöht. Aber: Man muss auf die Patienten aufpassen. Die Kombination ist sehr anstrengend.

Damit kommt diese Therapie vermutlich nicht für alle Menschen mit fortgeschrittenem Dickdarmkrebs in Frage?

Stimmt. In der Studie waren hauptsächlich jüngere Menschen mit einem Durchschnittsalter von 59 Jahren vertreten. Unser Ältester war 80 Jahre, aber die Patienten müssen schon sehr fit sein. Die Chemo verursacht Nebenwirkungen im Magen-Darm-Bereich, der Antikörper sorgt nicht nur für eine Akne-ähnliche Hauterkrankung, sondern verstärkt die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Man kann schwere Entzündungen der Mund- und Darmschleimhaut bekommen mit Durchfällen, und das kann mit der Unterdrückung der Abwehrzellen im Knochenmark gefährlich sein. Aber man kann sehr gut weiterbehandeln, wenn man die Dosis reduziert. Bei 30 Prozent unserer Patienten mussten wir die Dosis reduzieren. Aber die Therapie blieb dennoch wirksam.

Schwierig ist das sicher allemal. Zumal den Betroffenen nach der Kräfte zehrenden Kombinationstherapie auch noch die OP bevor steht ...

Trotzdem ist die Lebensqualität der Patienten, die operiert wurden, gegenüber den nicht-operierten besser geworden. Sie sind tumorfrei und bekommen im Anschluss nicht immer eine weitere Chemotherapie. Die anderen müssen laufend weiterbehandelt werden. Selbst wenn der Krebs wiederkommen sollte, hat man eine gewisse Zeit ohne Chemotherapie dazugewonnen. Eine Chemopause ist wichtig für die Lebensqualität.

Können Sie denn auch schon etwas zu den Überlebensraten sagen? Immerhin läuft die Studie seit sieben Jahren und ist als vergleichende Untersuchung angelegt?

Darüber kann ich erst im nächsten Jahr Genaueres sagen, weil erfreulicherweise noch viele Patienten selbst nach der langen Zeit leben. Das durchschnittliche Überleben bei einem metastasierten Dickdarmkrebs liegt bei zweieinhalb Jahren, unsere Patienten liegen jetzt schon im Schnitt bei dreieinhalb bis vier Jahren. Der Trend zeigt ein langes Überleben durch diese intensive Therapie. Aber es ist noch nicht bewiesen.

Auf welchen Zahlen beruht Ihre Studie?

Nur auf 100 Patienten. Deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass der Unterschied so signifikant ist. Ein Drittel dieser Patienten wurde im Standard-Arm mit drei Medikamenten, zwei Drittel wurden in der Drei-plus-Eins-Gruppe behandelt. Aus unserem Klinikum kamen neun Patienten, die anderen aus großen Unikliniken wie Ulm, München oder Magdeburg, aber auch aus anderen großen Schwerpunktkrankenhäusern wie Heilbronn oder Schweinfurt. Es waren alle großen Zentren dabei, die sich in der Bundesrepublik schwerpunktmäßig mit dem Dickdarmkrebs auseinandersetzen und ich freue mich, dass dieses Studienkonzept diese Akzeptanz gefunden hat.

Die Studie wurde nicht von der Pharmaindustrie initiiert, sondern von der Deutschen Krebshilfe. Was bedeutet das für die Forschung und die Patienten?

Dass sie aus der Wissenschaft ins Leben gerufen wurde, ist sehr wichtig. Aber auch unsere Studie war nur möglich, weil uns die Firma, die den Antikörper produziert, finanziell unterstützt hat. Denn in Deutschland sind die Kosten selbst für so eine kleine Studie immens hoch, sie liegen um die 750 000 Euro. Wir haben hier im Vergleich zu Amerika oder Großbritannien zu wenig öffentliches Funding und sind leider darauf angewiesen, dass 98 Prozent solcher Untersuchungen durch die Pharmaindustrie unterstützt werden. Die Krebshilfe alleine kann die Flut von wichtigen wissenschaftlichen Fragestellungen in der Onkologie nicht alleine finanzieren. Und wir haben viel zu wenig Geld aus dem Bundesministerium für Forschung und Gesundheit beziehungsweise der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)– und leider auch von den Krankenkassen, die ja an Verkürzungen oder Deeskalationen von teuren onkologischen Therapien Interesse haben sollten. So hatten wir seitens der AIO an einer weltweiten und wichtigen internationalen Studie mit 12 000 Patienten nicht teilnehmen können, weil wir keine öffentliche Förderung bekommen haben. Diese Studie hatte nachgewiesen, dass beim Dickdarmkrebs im Frühstadium drei Monate Chemo ausreichen und es keine sechs Monate braucht. An solchen Erkenntnissen ist keine Pharmaindustrie interessiert.

Welche weiteren Erkenntnisse erhoffen Sie sich von Ihrer Studie?

Derzeit schauen wir uns zusammen mit der Universität München die anonymisierten Röntgenbilder der Patienten an. Die gesamten 300 CDs mit Bildern über die jeweiligen Befunde der einzelnen Patienten zu den verschiedenen Zeitpunkten der Behandlung werden von einem Radiologen analysiert, sodass wir genau sehen können, wann und wie tief der Patient auf unsere Therapie angesprochen hat. Zudem lassen wir Experten – ebenfalls in einem anonymisierten Verfahren – darauf schauen, zu welchem Zeitpunkt der betreffende Chirurg den Tumor oder die Metastasen als operabel ansah. Dadurch will ich herausfinden, ob die Chirurgen in Tumorboards einheitlich urteilen oder ob doch jeder zu einem anderen Schluss kommt. Und wir haben während der Studie Blut- und Gewebeproben aus den Metastasen entnommen, die wir jetzt genetisch analysieren. Damit wollen wir herausbekommen, welche Patienten besonders von dieser Therapie profitieren. Wir wollen aber auch die rund zehn Prozent erkennen, die darauf nicht ansprechen und die wir deshalb auch nicht den Strapazen der Vierfachkombination aussetzen wollen.

Das Interview führte Claudia Bitzer.

Zur Person

Professor Michael Geißler leitet seit 2005 die Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Onkologie/Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie am Klinikum Esslingen und gilt als einer der besten Onkologen im In- und Ausland. Seine Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Tumorerkrankungen im Verdauungstrakt, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Geißler ist Mitglied in den Arbeits- und Leitungsgruppen Lungenkrebs, Leber- und Gallenwegstumoren und Darmkrebs sowie Sprecher der AG Bauchspeicheldrüsenkrebs der Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft . Er ist Vorstand des Onkologischen Schwerpunkts im Kreis Esslingen, Leiter des Onkologischen Zentrums und des Lungenkrebszentrums am Klinikum Esslingen.