Esslingen (red) -Die bundesweite Hörtour der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) macht am Mittwoch, 5. Juli, in Esslingen Station. Hörtests und Hör-Vorsorge stehen hierbei im Mittelpunkt. Das mit einer Testkabine ausgestattete Hörmobil bietet den Besuchern von 10 bis 18 Uhr am Postmichelbrunnen neben den kostenlosen Hörtests auch qualifizierte Beratungen und Informationen über den Hörsinn, Vorsorgemaßnahmen und das Hören mit modernen Hörgeräten. Als Ansprechpartner ist der Partnerakustiker von Baumann Hörakustik zusammen mit dem FGH-Team vor Ort.

