(biz) - Ein Besuch in der Esslinger Friedrich-Ebert-Schule, ein Blick in die Festo-Technologiefabrik in Scharnhausen und in die Banzhaf Holzbau GmbH in Kirchheim, dazuhin noch das Kompetenzzentrum für Kreislaufwirtschaft, kurz K³, der Kirchheimer Firma Heinrich Feeß eingeweiht: Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat bei ihrer Besuchstour durch den Landkreis Esslingen ganz schön Kilometer gesammelt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w