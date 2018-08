Esslingen Die Digitalisierung wird die Industrie komplett umkrempeln, da ist sich Sascha Röck, promovierter Ingenieur und Professor an der Fakultät Maschinenbau der Hochschule Esslingen, sicher. Während große Unternehmen bei Bedarf eine oder sogar mehrere Abteilungen auf das Thema Industrie 4.0 ansetzen können, „ist es in kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Regel nicht möglich, dass sich die hauseigene IT um nichts anderes mehr kümmert“. Damit auch der Mittelstand die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt meistern kann, haben sich die Hochschulen Aalen, Esslingen, Reutlingen und die Steinbeis-Stiftung zusammengeschlossen und die