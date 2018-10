Anzeige

Esslingen Die Planungen für den Neubau der Esslinger Hochschule laufen gut. So zumindest sieht man es im Esslinger Rathaus. Mit dem Ja des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) zum Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans für das Areal in der Neuen Weststadt ist man bei dem Mammutprojekt nun einen weiteren Schritt voran gekommen. Auch sonst liegt man offenbar gut in der Zeit: Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht hat gar einen vorzeitigen Baustart im kommenden Jahr in Aussicht gestellt.

Man sei schon so weit mit der Planung, dass der Spatenstich bereits Ende 2019 über die Bühne gehen könnte, kündigte Wallbrecht in der jüngsten Sitzung des ATU an. Das kann man beim Amt für Vermögen und Bau des Landes, das als Bauherr für die neue Hochschule auftritt, allerdings nicht bestätigen. „Wir bekommen das Grundstück erst am 1. Januar 2020, also können wir gar nicht 2019 anfangen“, stellt der stellvertretende Amtsleiter Bernd Hornikel klar. Es sei zwar einmal angedacht gewesen, im Herbst 2019 anzufangen, falls die Planungen gut laufen – doch angesichts des enormen Zeitdrucks, der damit verbunden wäre, habe man die Idee wieder verworfen. „Wir sind ganz glücklich mit einem Baustart im Frühjahr 2020“, sagt Hornikel – schließlich gebe es viel vorzubereiten für solch eine „gigantische Baustelle“.

Derweil zeigt sich die Stadt auch bei einem anderen Aspekt sehr zufrieden mit dem Land. So habe dieses als Bauherr der Hochschule die Bereitschaft gezeigt, das Baugrundstück für den neuen Campus um sechs Meter nach Norden zu erweitern und die geplanten Gebäude im gleichen Zuge um viereinhalb Meter nach Norden zu verschieben. Hintergrund dafür ist die Überlegung, die Mensa der Hochschule lieber im Süden als im Norden des Geländes anzusiedeln. Denn dann kann die Anlieferung ebenfalls von Süden her erfolgen, wo das Grundstück an die Bahngleise stößt. Dafür muss die Stadt hier zwar eine neue Straße bauen, doch das nimmt sie in Kauf. Denn dafür könne man den Campus nach Norden hin offener und ansprechender gestalten, das sei aus städtebaulicher Sicht sinnvoller.

Über die Kosten für die Verlängerung der Fleischmannstraße, die in einen Fuß- und Radweg übergehen soll, sowie für den Bau einer Straße für die Belieferung der Mensa im Süden des Grundstücks könne man noch keine Angaben machen, heißt es von der Stadt. Die Mittel werden voraussichtlich im Doppelhaushalt 2020/2021 bereitgestellt. In dem Etat sollen auch die Kosten für die Umsiedlung der Zaun- und Mauereidechsen enthalten sein, die auf dem Baugelände entdeckt wurden. Die Stadt geht von rund 1,2 Millionen Euro aus, die dafür fällig werden. Zusätzlich kalkuliert sie rund 50 000 Euro jährlich für die Pflege der Ausgleichsflächen ein.

Auf dem rund 2,5 Hektar großen Areal zwischen den Stadtwerken im Norden, den Bahngleisen im Süden und der Schlachthausstraße im Osten soll der neue Campus der Esslinger Hochschule entstehen. Im ersten Bauabschnitt sollen vier fünfgeschossige Gebäude errichtet werden, in deren Mitte ein Innenhof entsteht. Bei Bedarf können in einem zweiten Bauabschnitt noch zwei weitere Gebäude westlich davon realisiert werden. Voraussichtlich 2025 soll die neue Hochschule bezugsfertig sein. Dann wird der Campus Flandernstraße in die Weststadt verlegt – am jetzigen Standort wird dadurch eine enorme Fläche frei, auf der voraussichtlich Wohnungen entstehen sollen. Doch bis es soweit ist, kann es noch dauern. Erfahrungsgemäß gingen selbst bei baureifen Grundstücken zwei bis drei Jahre ins Land, bis die Neubauten fertig sind, gibt der städtische Pressesprecher Roland Karpentier zu bedenken. „Die Stadt hat natürlich ein großes Interesse daran, schon frühzeitig die Weichen zu stellen, damit die Transformation auf dem Gelände möglichst schnell starten kann“, sagt er. Doch wann genau man damit rechnen könne, dass das geplante neue Wohnquartier an der Flandernstraße bezugsfertig ist, könne er noch nicht sagen.

Derweil befindet sich am künftigen Standort der Hochschule derzeit unter anderem noch die Flüchtlingsunterkunft an der Fleischmannstraße. Laut Landratsamt leben hier aktuell noch etwa 40 Personen. Geplant sei aber, die Unterkunft im Dezember zu räumen und anschließend abzubauen. Damit ist zumindest räumlich der Weg für den Neubau der Hochschule schon mal frei.