EsslingenRund 650 neue Studenten waren am Montagvormittag in der Aula in der Flandernstraße versammelt. In Esslingen mit einem Studium begonnen haben noch ein paar mehr, insgesamt 790. Doch bei manchen ist es das Masterstudium, sie kennen die Stadt und die Hochschule bereits und brauchen keine Erstsemesterbegrüßung mehr. Die neuen Studenten kommen aus 30 verschiedenen Ländern, deshalb gab es das „Hallo“ der Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein in vielen Sprachen. Der Mensch lerne nur aus Not oder Überzeugung, zitierte sie Pestalozzi und wünschte den Studenten, dass es bei ihnen letzteres sei.

Was das Studium in Esslingen ausmache, wollte die