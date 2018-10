Kreis Esslingen Vor dem weißen Hofladen-Zelt des Bauernhofs der Familie Zimmermann an der Landstraße zwischen Köngen und Denkendorf dürfen sich Kürbis-Liebhaber derzeit wie im siebten Himmel fühlen: In Kisten und Körben findet sich da neben dem orangefarbenen Hokkaido der schön gerippte grau-blaue Türkische Honigkürbis, der weiße Casperita und der dunkelgrüne Schlangenkürbis, der Sweet Lightning, der sich gut füllen und in Ofen oder Mikrowelle garen lässt, die apart geformte Bischofsmütze, der würzige Muscat de Provence und der Rouge vif d’Etampes, der süß-sauer eingelegt besonders gut schmeckt. Und natürlich gibt es auch den Spaghettikürbis, dessen