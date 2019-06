Esslingen (red)Aufgrund der Hitzewelle haben die Stadtwerke Esslingen einen Trinkwasserbrunnen an der Esslinger StadtOase auf dem Bahnhofsvorplatz aufgestellt. Der Brunnen steht dort noch bis Freitag. Passanten können sich hier kostenlos ihre Trinkflaschen auffüllen und gleich vor Ort frisches Wasser genießen. Gegen zwei Euro Pfand geben die SWE den Esslinger Stadtbecher aus. Damit soll Müll vermieden werden.

Der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Esslingen war schon beim Esslinger Klimafest Anfang Juni sehr beliebt. Um den Brunnen nun auch auf dem Bahnhofsvorplatz aufzustellen, ist das Engagement der SWE-Auszubildenden gefragt: Die Azubis aus den technischen Abteilungen kümmern sich um die Installation, die kaufmännischen Azubis übernehmen tagsüber die Ausgabe der Stadtbecher.

„Gerade bei der Hitze ist es wichtig, viel zu trinken. Das Esslinger Leitungswasser ist ein gesunder Durstlöscher. Deshalb haben wir uns spontan dazu entschieden, unseren mobilen SWE-Trinkwasserbrunnen aufzubauen“, sagt SWE-Geschäftsführer Jörg Neuhaus. „Wir haben in Esslingen Trinkwasser von bester Qualität.“

Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht zeigt sich hocherfreut, dass das Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Stadtwerken an den kommenden heißen Tagen durch den Trinkwasserbrunnen ergänzt wird. „Neben mehr Grün bringt die StadtOase nun auch Blau auf den Bahnhofsvorplatz. Gerade in den kommenden Tagen können wir so die Lebensqualität in der Innenstadt weiter erhöhen.“

Die Esslinger StadtOase auf dem Bahnhofsvorplatz ist ein grüner Ruhepunkt während des Sommers. Noch bis September können Passanten auf den schattigen Bänken Platz nehmen, umringt von Grünpflanzen. Mehrere bepflanzte Wände, Dachelemente und Sitzbänke schaffen einen kleinen Rückzugsort mitten in der Stadt. Die Esslinger StadtOase ist ein Kooperationsprojekt der städtischen Klimaschutz-Initiative Esslingen&CO und den Stadtwerken. Den Esslinger Stadtbecher, ein Mehrweg-Pfandsystem für den Coffee-to-go und sonstige Getränke, wurde von Esslingen&CO im Jahr 2018 etabliert. Der Stadtbecher kann in allen teilnehmenden Geschäften gegen ein Pfand von zwei Euro erworben und zurückgegeben werden.