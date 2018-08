Esslingen Der Himmel ist blau. Schon wieder. Wie gestern, vorgestern, den gesamten vergangenen Monat. Eine Stadt im Feuergriff des Allzeit-Hochs: Viele Esslinger laufen nur noch auf Sparflamme, schleichen untertourig durch die engen Gassen. Am liebsten würden sie tagelang in der eisgekühlten Badewanne abtauchen. Aber das geht natürlich nicht. Irgendwann müssen sie raus, in die brütende Hitze. In fünf Minuten ist das frische Hemd klatschnass. Andererseits: Nach dem Waschen ist es in fünf Minuten wieder pulvertrocken. Um nicht ins Hitzekoma zu fallen, hüpft der sommererprobte Esslinger im Slalom von Schatteninsel zu Schatteninsel – vorbei an Eisessern,