Anzeige

Esslingen Andauernde Trockenheit belastet die Landwirtschaft. In der vergangenen Woche hat es zwar ausgiebig geregnet, insgesamt verlängern sich aber die Trockenphasen. Auch in Esslingen und Umgebung fehlt das kühle Nass. „Wasser ist immer knapp“, sagt Eberhard Rühle, Obst und Gemüsebauer aus Esslingen. „In den letzten Jahren wurde es immer wärmer. Allgemein wird das Klima trockener, die Regenfälle im Sommer sind eher kurz, dafür aber sehr heftig. Das Problem dabei ist, dass bis zu zwei Drittel des Wassers einfach ablaufen. So schnell zieht das Wasser nicht gut in den Boden ein.“

Auch der Esslinger Weinbauer Adolf Bayer vermisst lang anhaltenden Landregen. Seinen Weinreben mache das aber nicht viel aus, denn sie ziehen durch ihre Wurzeln genügend Wasser aus tieferen Bodenschichten. Bewässern muss Bayer nur einzelne Pflanzen: „Nur bei den neu gepflanzten Reben geben wir Wasser dazu.“

Marktbeschicker Klaus Eißele, der in Kernen Obst und Gemüse anbaut, geht bei seinen Pflanzen ähnlich vor. Nur junge Bäume und Reben würden gegossen, ansonsten sei der Arbeitsaufwand zu hoch. Ein größeres Problem als die Trockenheit sei aber gerade bei den Trauben die Hitze. „Dadurch, dass die Wetterverhältnisse immer extremer werden, also immer heftigere Gewitter auftreten und dazwischen lange, heiße Phasen liegen, haben wir immer größere Probleme mit Sonnenbrand“, erklärt er. „Wenn es tagsüber stets mehr als 30 Grad gibt und die Sonne auf die Früchte brennt, gibt es schnell mal zehn Prozent Verlust.“

Keine höheren Verbraucherpreise

Besonders Riesling und Trollinger, also alte, beziehungsweise lokale Sorten seien betroffen. Das weiß auch Jochen Clauß von der Genossenschaft Esslinger Weingärtner: „Ab 28 Grad im Schatten wird es kritisch. Wenn die Früchte dann noch in der prallen Sonne wachsen, schrumpeln sie und werden einseitig braun.“ Die Trockenheit sei für Clauß in diesem Jahr noch kein besonderes Problem. Bisher gebe es noch genügend Wasser. „Die Reben stehen aktuell voll im Saft, um jetzt den Zucker zu produzieren brauchen sie viel Wasser. Wenn das Wetter so bleibt, werden wir sie wohl noch mal beregnen müssen.“

Im Ackerbau ist die Wasserarmut aber ein größeres Thema. Da dort die Pflanzen keine tiefen Wurzeln haben, sind sie eher anfällig. Für die Verbraucher bedeute dies aber nicht, dass sie mit höheren Preisen rechnen müssen, ist sich Matthias Müllerschön aus Köngen sicher. „Wegen des weltweiten Marktes denke ich nicht, dass sich da etwas tut. Dafür ist unsere Region nicht groß genug“, sagt er. Wenn die Körner zu klein ausfallen, bleibe dies am Erzeuger hängen. Probleme kann es geben, wenn es zur falschen Zeit regnet. „Wenn während der Ernte noch mal viel Regen kommt, könnten die Körner neu keimen und würden wertlos“, erklärt Müllerschön. Eine schlechtere Ernte wirke sich indirekt auf die Tierhaltung aus. „Auf unseren Wiesen sammeln wir das Winterfutter für unsere Kühe. Wenn hier nicht genügend abfällt, muss man Futter zukaufen oder im Extremfall Tiere abgeben.“

Frühere Ernte ist Herausforderung

Beim Weinanbau und bei Baumobst falle der Ertrag zwar normal aus, allerdings stehe die Ernte immer früher an, erzählt Klaus Eißele: „Der weiße Klarapfel, auch als ‚Augustapfel’ bekannt, ist dieses Jahr bereits Anfang Juli reif. Die allerersten Äpfel hatten wir sogar schon im Juni.“ Auch das Weingut Bayer wird durch veränderte Erntebedingungen herausgefordert. „Die Trauben sollten kühl sein, wenn wir sie ernten, sonst fangen sie sofort an zu gären“, erklärt der Weingärtner. „Wenn sie aber mittlerweile im Sommer reif werden und es tagsüber 30 Grad hat, wird das schwierig. Deswegen müssen wir teilweise nachts ernten, und natürlich deutlich früher als vor einigen Jahren.“

Auf längere Sicht will Bayer auf südlichere Rebsorten setzten, die die Hitze besser vertragen. Doch auch das ist nicht ohne Risiko. Denn sie sind kälteempfindlicher. Eine Sortenumstellung wäre zwar auch beim Weizen denkbar, wie Matthias Müllerschön sagt. „Aber man weiß ja nicht, ob das nächste Jahr auch trocken wird. Weil Weizen jährlich ausgesät wird, wäre das ein Glücksspiel.“

Auch die Grünflächen in der Stadt leiden unter dem Wassermangel. „Die Rasenflächen werden natürlich gelb, wenn es länger nicht regnet“, erklärt Florian Pietsch, der beim Städtischen Grünflächenamt für die Unterhaltung der Freiflächen zuständig ist. Allerdings erhole sich das Gras schnell, wenn es wieder regnet. Trockenschäden wie welke Blätter zeigen sich auch an den Bäumen. Vor allem die Linden „herbsten zu früh“. Normalerweise werden nur die jüngeren Bäume gegossen. „In unserer Problemzone am Stadtring müssen wir aber auch 15 Jahre alte Bäume noch wässern.“

Schädlinge haben leichtes Spiel

Sonnenstunden: Im Jahr 1996 wurden in den Monaten Mai bis Oktober an der Station des Deutschen Wetterdienstes auf dem Stuttgarter Schnarrenberg, verteilt auf 82 Tage, 484,7 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Die durchschnittliche Temperatur betrug 14,9 Grad Celsius. In den sechs Monaten gab es 1028,5 Sonnenstunden. Zehn Jahre später wurden im selben Zeitraum 1248,3 Sonnenstunden gemessen. Der Niederschlag betrug lediglich 304,6 Millimeter an 66 Tagen. Auch die durchschnittliche Temperatur stieg deutlich auf 18 Grad. Allerdings war das Jahr 2006 extrem: Der Juli ging als heißester Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte ein. Der August war hingegen außerordentlich regenreich und kühl.

Waldbrandgefahr: In Esslingen gibt es rund 1700 Hektar Stadtwald. Auch dort macht sich der Wassermangel bemerkbar. Ingo Hanak, Leiter des städtischen Forstreviers, sieht nicht nur die Waldbrandgefahr. „Es gibt auch direkte Schäden an den Bäumen.“ Der Wassermangel schwäche die Bäume und begünstige den Befall durch Schädlinge. „Dadurch sinkt der Holzwert und oft wird der Markt von sogenanntem Wurmholz, also Holz, das geschlagen wird, um zu verhindern, dass die Schädlinge sich ausbreiten, überflutet. Das drückt den Preis zusätzlich“, so Hanak. Zumindest können Besucher des Waldes das Waldbrandrisiko minimieren. Vor allem weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasflaschen gelten als Auslöser von Walbränden. Zudem sollte man bei extremer Trockenheit nicht den Grill anfeuern.

Großer Aufwand in der Forstwirtschaft: Für die Forstwirtschaft stellt die Trockenheit eine Herausforderung mit vielen Facetten dar. Ein wegen Wassermangels von Schädlingen befallener Baum sei eine Gefahrenquelle, warnt Hanak. Hitzebedingt können auch ganze Äste absterben. „Da die Mitarbeiter des Forstamtes verpflichtet sind, die Sicherheit in Straßennähe oder rund um Spielplätze und Erholungseinrichtungen wie Grillwiesen zu gewährleisten, müssen wird diese dann abschlagen.“ Allerdings sei das Fällen geschädigter Bäume auch für den Arbeiter ein Risiko, weshalb spezielle Maschinen oder Baumkletterer eingesetzt werden. „Der Aufwand fällt also deutlich höher aus, als bei regulären Fällungen.“ Setzen die Forstleute die Säge an, hat das Folgen für die zweite Reihe. „Häufig werden jetzt Bäume, die bisher im Schatten standen, direkt von der Sonne angestrahlt. Diese werden dann ihrerseits geschädigt und müssen häufig kontrolliert werden“, erläutert der Revierleiter einen Teufelskreis. Anders als bei Neupflanzungen in der Stadt wird im Forst nicht gewässert. „Wenn junge Bäume mit ihren noch flachen Wurzeln nicht genügend Wasser ziehen können, sterben einige wieder ab.“