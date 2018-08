Historische Schlepper beim Mostfest in Hochdorf

Alte Gefährte kommen beim Fest des Obst- und Gartenbauvereins gut an

Im Vorjahr hatte der Obst- und Gartenbauverein Hochdorf (OGV) zu seinem Mostfest erstmals Schlepper und andere historische Fahrzeuge eingeladen. Das kam so gut an, dass er es in diesem Jahr zum zweiten Mal tat.