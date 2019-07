EsslingenÜberraschung! Eine ganz normale Spüle mit zwei Becken. Der Stolz jeder schwäbischen Hausfrau, die gerne ihr blitzsauberes Geschirr präsentiert. Ein Handgriff! Und unter der Spüle erscheint eine Badewanne. Platzsparendes Mobiliar, aus Not geborener Pragmatismus, Überlebensstrategien in den Elendsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg. „Das wäre heute undenkbar“, meint Reinhold Miller und klappt die Spüle wieder herunter. Sie ist eine von vielen Kuriositäten, die er in seinem Heimatmuseum in Mettingen präsentiert.

Anfassen erlaubt

Ein hölzerner Backtrog von 1836. Aus einem einzigen Baum angefertigt und tipptopp in tadellosem Zustand. Eine